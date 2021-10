Majmurek: PiS znów gra homofobią. Czy znów się mu to opłaci? [OPINIA]

Usłyszeliśmy, że społeczność LGBT+ to osoby chore, wymagają leczenia, związki jednopłciowe są rozsadnikami patologii, geje chcą adoptować dzieci w zasadzie głównie po to, by je wykorzystywać seksualnie. Po usłyszeniu tego, co mówił pan Kasprzak, trudno wyobrazić sobie przyzwoitą osobę, która chciałby mieć z nim lub jego projektem cokolwiek wspólnego. W trakcie wystąpienia wnioskodawcy parlamentarny klub Lewicy opuścił salę obrad, przedstawiciele Polski 2050 stanęli i odwrócili się tyłem do Kasprzaka.