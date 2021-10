Jakub Żulczyk zrównał Kaję Godek z ziemią. "Najobrzydliwszy czas"

"To co wydarzyło się wczoraj w Sejmie, jest wstrętne. Czuję do Godek wielką odrazę, brzydzę się nią, ale jeszcze większą odrazę czuję do ludzi, którzy wpuścili ją i jej klakiera do tego budynku" - napisał w piątek Jakub Żulczyk na Facebooku.