Kataryna: Kaja Godek wypowiada wojnę [OPINIA]

Wbrew temu, co się może wydawać, Kaja Godek wcale nie chce bowiem zakazania nieobyczajnej formy demonstrowania, co od biedy byłoby jeszcze zrozumiałe, (ale akurat na to już są wystarczające paragrafy), ona chce całkowitego usunięcia z przestrzeni publicznej jakichkolwiek nawiązań do związków jednopłciowych, nawet wtedy, gdy demonstrujący nie zgłaszają żadnych postulatów, tylko po prostu są. Powychodzili ze swoich szaf i są.