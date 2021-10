Mocne słowa Żukowskiej do Godek: pluje mi pani w twarz

- Miałam jedno spotkanie z panią Godek. Było to przed programem w jednej ze stacji telewizyjnych. Poszłam się z nią przywitać i tak, jak jest to przyjęte w naszej kulturze, wyciągnęłam do niej rękę na powitanie. Pani Kaja odparła wówczas, że ręki mi nie poda. Zastanawiam się do dziś, jak bardzo trzeba nienawidzić drugiego człowieka, jak mocno trzeba być przesyconym złymi emocjami i jak trzeba gardzić, żeby nie podać komuś ręki - powiedziała.