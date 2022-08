Skandal podatkowy. Kanclerz Scholz w opałach

To kolejna odsłona afery podatkowej z transakcjami cum-ex, które doprowadziły do miliardowych strat skarbu państwa. Tabloid "Bild" doniósł w związku z prowadzonym śledztwem, że w skrytce depozytowej należącej do byłego polityka SPD Johannesa Kahrsa znaleziono ponad 200 tys. euro w gotówce. Samo posiadanie takiej sumy nie jest nielegalne.