Skandal na wiecu z Elżbietą Witek. Posłanka Lewicy nie kryła oburzenia

Nie milkną echa po mocnej wypowiedzi marszałek Sejmu Elżbiety Witek w miejscowości Otyń na Dolnym Śląsku. Polityk skrytykowała w niej m.in. osoby korzystające z programów społecznych PiS, które negatywnie wypowiadają się na temat polityki rządu. Do słów Elżbiety Witek w programie "Newsroom WP" odniosła się Joanna Senyszyn z Nowej Lewicy. - To są pieniądze pochodzące z podatków nas wszystkich. To my składamy się na 500+ i inne "plusy" i skoro ustawowo należą się każdemu dziecku, to byłoby to wręcz niewłaściwe, gdyby część rodziców zdecydowała się pozbawić swoje dzieci pieniędzy, które im się należą - podkreśliła posłanka. Joanna Senyszyn odniosła się to do innych słów Elżbiety Witek, która na tym samym wiecu miała powiedzieć: "tu jest Polska, a nie Unia". - PiS robi wszystko, żeby nas z Unii wyprowadzić - zaznaczyła parlamentarzystka Nowej Lewicy.