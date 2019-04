"Skąd dyktator ma nasze samochody?" zastanawia się koncern

Niemiecka firma Daimler od lat przygotowuje opancerzone limuzyny dla głów państw, w tym m.in. dla prezydenta USA Donalda Trump. Jednak koncern nie jest w stanie odpowiedzieć skąd w swojej flocie posiada je lider Korei Północnej.

Kim Dzong Un potrafi zaskakiwać na wielu międzynarodowych szczytach. Komunistyczny dyktator na przykład praktycznie nie korzysta z samolotu - podobno ze względów bezpieczeństwa. Na wszystkie najważniejsze spotkania przyjeżdża pociągiem. Tym środkiem lokomocji przybył m.in. pod koniec lutego do Wietnamu oraz w tym tygodniu do Rosji. Tym razem chodzi jednak o limuzynę.

Skąd masz nasz samochód?

Korea Północna na mocy sankcji nałożonych przez ONZ ma zakaz sprzedaży towarów luksusowych. Ma to na celu wywarcie presji na reżim Kima, aby ten porzucił swój arsenał broni jądrowej.

Mimo takiego kroku ze strony społeczności międzynarodowej, Daimler nie potrafi wytłumaczyć w jaki sposób Kim Dzong Un posiada w swojej flocie ich samochody. "Zupełnie nie mamy pojęcia, jak te pojazdy zostały dostarczone do Korei Północnej"” przyznała w środę rzeczniczka niemieckiego koncernu Silke Mockert. Pytania zostały do niej wysłane przez redakcję Associated Press, która przygotowywała raport o północnokoreańskiej flocie.