Sinice nad Bałtykiem – 30 lipca 2019. Sprawdź, czym są sinice i jaki jest stan wód nad polskim morzem

Sinice nad Bałtykiem – 30 lipca 2019. W poniedziałek z powodu zakwitu sinic zamknięto liczne kąpieliska na Helu, w Sopocie i w Gdyni. Na szczęście, w środę stan wód nad polskim morzem uległ znacznej, a turyści mogą bez przeszkód cieszyć się latem.

Sinice nad Bałtykiem wreszcie odpuszczają

Sinice – czym są i po czym je rozpoznać?

Sinice są samożywnymi mikroorganizmami należącymi do królestwa bakterii. Rozmnażają się wegetatywnie (np. przez podział komór) i mogą wystąpić we wszystkich zbiornikach wodnych, choć najczęściej można jest spotkać właśnie w wodzie morskiej. Obecność tych mikroorganizmów w naturalnym środowisku nie jest czymś niebezpiecznym. Problem zaczyna się, jednak gdy sinice zaczynają mnożyć się w wodzie i dochodzi wówczas do tzw. do zakwitu wód. Zakwit sinicowy można rozpoznać po zmianie zabarwienia wody na niebiesko-zielone, szaro-zielone lub zielono-brązowe. Wówczas na powierzchni często pojawia się specyficzny „kożuch” lub przypominająca galaretkę substancja. Temu zjawisku towarzyszy często osadzająca się na brzegu piana i nieprzyjemny, ziemisty zapach. Sprzyjające warunki do namnażania sinic występują, gdy temperatura wody przekroczy 16 C., wiatr słabnie, a opady występują sporadycznie. Wśród najbardziej powszechnych objawów zatrucia sinicami wymienia się: zmiany skórne (opuchlizna, pieczenie), problemy z układem pokarmowym, biegunkę oraz wymioty.