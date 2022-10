Simonjan przechodzi samą siebie. "To nie my zaczęliśmy"

Bestialskie działania Rosjan w mediach społecznościowych próbuje bronić Margarita Simonjan, redaktor naczelna kanału Russia Today i główna propagandystka Kremla. "To nie my zaczęliśmy. Te stworzenia robią to od ośmiu lat. Wszystko zaczęło się, gdy zaczęli bombardować własną populację z samolotów. Własne dzieci na plaży. Wtedy to się zaczęło" - napisała kłamliwie Simonjan na Twitterze.