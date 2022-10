Rosja użyje broni atomowej? Kolejne kłamstwa Ławrowa

Od początku wojny Rosja grozi użyciem bomby atomowej. Głos w tej sprawie zabrał szef rosyjskiego MSZ. Siergiej Ławrow stwierdził kłamliwie, że twierdzenia przedstawicieli państw zachodnich, jakoby Kreml był skłonny sięgnąć po arsenał nuklearny to "wywracanie wszystkiego do góry nogami". - Prezydent Putin wielokrotnie dawał jasno do zrozumienia, że nasza polityka odstraszania nuklearnego ma charakter defensywny. Teoretyczne użycie broni jądrowej ogranicza się do nadzwyczajnych okoliczności - oświadczył Ławrow. Nie sprecyzował jednak, o jakie "okoliczności" chodzi.