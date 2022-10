Zmasowany atak na Ukrainę. Jest obietnica z USA [RELACJA NA ŻYWO]

Poniedziałek to 229. dzień rosyjskiej inwazji. - Ukrainy nie da się zastraszyć, tylko jeszcze bardziej zjednoczyć. Ukrainy nie da się zatrzymać, tylko jeszcze bardziej przekonać, że terrorystów trzeba unieszkodliwić - przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski, komentując zmasowany atak rakietowy Rosji na swój kraj. Nazwał go aktem terroryzmu. Ukraiński Przywódca zdradził również, że rozmawiał z prezydentem USA Joe Bidenem o obronie powietrznej. Amerykański przywódca obiecał, że USA będą nadal dostarczały Ukrainie sprzęt, którego potrzebuje do obrony, w tym zaawansowane systemy obrony powietrznej. Śledź na żywo relację Wirtualnej Polski.