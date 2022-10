"Nuklearny pociąg Putina" namierzony. Finowie analizują doniesienia w jego sprawie

Fińscy dziennikarze publicznego nadawcy radiowo-telewizyjnego Yle potwierdzili, że pociąg należy do 12. Dyrektoriatu Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, który zajmuje się bronią jądrową. Według zeszłotygodniowych doniesień jechał on w stronę Ukrainy. W przestrzeni publicznej pojawiły się więc spekulacje, że Putin przygotowuje się do testów broni jądrowej.