Silny wiatr uprzykrzy nam życie. Najnowsza prognoza

Przejaśnienia i rozpogodzenia – piątek miał zwiastować definitywną zmianę zimowej aury i przynieść do Polski wyczekiwane, wiosenne słońce. Jak zapowiada Jakub Gawron, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, będzie cieplej i słoneczniej, ale odczuwalnie chłodniej przez silny wiatr.

Zgodnie z zapowiedziami synoptyka, w piątek temperatura maksymalna osiągnie od 7 st. C. na Suwalszczyźnie do nawet 13 st. C. na Dolnym Śląsku.