Alert IMGW. Cała Polska w żółtej strefie

Silny wiatr - w porywach do 60 km/h, a w Tatrach do 80 km/h - może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy, jak prognozuje IMGW, praktycznie w całym kraju pojawi się przymrozek. Temperatura przy gruncie może spaść do -5 st. C. Ponieważ w większości kraju rozpoczął się już sezon wegetacyjny (z wyjątkiem podgórskich obszarów na południowym zachodzie kraju oraz wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego), IMGW zdecydowało się wydać praktycznie dla całej Polski żółty alert przed przymrozkami.

Zimno będzie jednak nie tylko przy gruncie. Na obszarach podgórskich termometry wskazywać mają - 7 st. C. Na południowym wschodzie i w centrum kraju temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Jedynie nad morzem termometry pokażą dodatnie wartości - ok. 2 st. C.