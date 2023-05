Silna eksplozja na trójstyku granic. Ważna trasa w pobliżu "Trzech Sióstr" zablokowana

Kamera drona zarejestrowała potężną eksplozję. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać silny wybuch na trójstyku granic Ukrainy, Białorusi i Rosji. Ukraińskie kanały na Telegramie podają, że mogą za tym stać elitarne jednostki Kijowa, które zaminowały ten teren, by zamknąć ważną trasę, którą "Rosjanie transportują żołnierzy i sprzęt". - To strategiczne posunięcie UAF. Dobra robota, panie i panowie - napisał jeden z użytkowników Telegrama. Tymczasem strona rosyjska twierdzi, że to armia Putina wysadziła tę drogę w powietrze, by "uniemożliwić wjazd ukraińskich DRG". Pomimo tego, na rosyjskojęzycznych kanałach na Telegramie nagranie z momentu eksplozji zyskało dużą popularność, a to dlatego, że w 1975 r. pomnik "Trzy Siostry" na styku Ukrainy (obwód czernihowski), Białorusi (obwód homelski) i Rosji (obwód briański), został wzniesiony jako symbol przyjaźni narodów białoruskiego, rosyjskiego i ukraińskiego.