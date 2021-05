Sikorski w miejsce Budki? Polityk PO wymienił zupełnie inne nazwisko

Kryzys w PO. Z partii usunięci zostali posłowie Ireneusz Raś i Paweł Zalewski, z członkostwa w partii zrezygnowała europosłanka Róża Thun. Czy to tylko burza, czy początek politycznego kataklizmu w PO? - To zależy od odpowiedzialności władz Platformy, jak i moich kolegów i koleżanek, którzy są szefami struktur regionalnych i miejskich, oraz od tego, czy potrafimy wypracować sensowny projekt polityczny, którego częścią będzie PO i który angażował będzie samorządowców i naszych koalicjantów na partnerskich zasadach. Mamy bardzo ważne elementy, bo mamy Rafała Trzaskowskiego, który obdarzony jest dzisiaj największym zaufaniem społecznym ze wszystkich polityków, ma większe zaufanie niż premier czy prezydent - ocenił gość programu "Newsroom" w WP prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak z PO. - Moim zdaniem Rafał powinien jednoczyć opozycję, na innym poziomie niż Platforma Obywatelska - odparł pytany, czy Trzaskowski powinien zostać nowym liderem PO. - Platforma powinna być również elementem tego projektu, ale powinni w nim być także samorządowcy - również ci, którzy są dzisiaj poza Platformą. W tym projekcie powinna być Nowoczesna, powinni być Zieloni, powinna być Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej - mówił Jaśkowiak. Dopytywany, czy ten projekt powinien działać pod szyldem partii politycznej odparł, że tak. - W takich realiach jak dzisiaj do władzy powinna zmierzać partia polityczna. Przez jakiś czas to może być stowarzyszenie, ale docelowo to powinna być partia polityczna. Platforma Obywatelska ze swoimi strukturami, z wieloma bardzo sensownymi i doświadczonymi działaczami powinna być częścią większego projektu, którego atutem powinien być nie tylko rozpoznawalny lider, jakim jest Rafał Trzaskowski, ale także bardzo wielu działaczy PO i pieniądze, które Platforma ma, reprezentacja w Sejmie, ale też i na poziomach regionalnych w sejmikach, w powiatach - tłumaczył polityk PO. Pytany o słowa Ireneusza Rasia, który w programie "Newsroom" stwierdził, że nowym liderem PO mógłby zostać Radosław Sikorski odparł, że "każdy może mieć swój punkt widzenia, są tacy, którzy czekają na powrót Donalda Tuska". - Pytanie, czy Radosław Sikorski, osoba konserwatywna, która odpowiada Ireneuszowi Rasiowi, zdołałaby przekonać do siebie Polaków, czy nie potrzebujemy w tej chwili innej twarzy, która pokazuje też inne wartości. Uważam, że na dzisiaj wszystko wskazuje, że liderem najbardziej właściwym jest Rafał Trzaskowski - stwierdził prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

