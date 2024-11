Sikorski odniósł się do kandydatury w wyborach. "To musi być prawda"

- Musimy mieć pewność, że w drugiej turze nasz kandydat wygra. To rzecz najważniejsza po to, by zacząć realizować nasze obietnice wyborcze. Bo obecny pan prezydent przeszkadza rządowi, złośliwe wysyłając ustawy do trybunału pani magister Przyłębskiej, czy to wetując, czy blokując nominacje, chociażby ambasadorskie - podsumował Sikorski.