Sikorski o słowach Ochojskiej: Na mój gust trochę za mocne

W ostatnim wywiadzie dla "Polityki" europosłanka i założycielka PAH Janina Ochojska porównała funkcjonariuszy Straży Granicznej z nazistowskim zbrodniarzem wojennym Adolfem Eichmannem. - Porównania z Eichmannem to, jak na mój gust, trochę za mocne, ale faktem jest, że żołnierz czy funkcjonariusz Straży Granicznej nie ma obowiązku wykonywania nielegalnych rozkazów - przekazał w programie "Newsroom" WP europoseł Radosław Sikorski, były marszałek Sejmu i minister spraw zagranicznych. - Jeśli się każe komuś zimą porzucić jakichś ludzi w lesie albo ich tam wywieźć, to mi się wydaje, że to nie jest zgodne z polską Konstytucją. (...) Ja bym tego porównania nie użył. Eichmann to był autor przemysłowej zagłady ludzi, a tutaj mamy do czynienia - jeśli jakie przypadki kończą się śmiercią - z detalem, a nie hurtem - ocenił Sikorski.