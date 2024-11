Sikorski o decyzji w sprawie kandydata. Mówił, co jest najważniejsze

- Przede wszystkim na tym, że będzie to niezależny sondaż, tak jak ten w Wirtualnej Polsce - powiedział Radosław Sikorski. - Ważna jest rzeczywiście druga tura, bo tylko raz - i to urzędujący prezydent - wygrał w I turze, więc ważne są przepływy elektoratów między I a II turą i ważne jest, kto ma większą zdolność koalicyjną w elektoracie, kto rozumie nie tylko Polskę liberalną, ale też i konserwatywną, kto rozumie, jak myślą ludzie w Warszawie, jak i poza Warszawą itd. - dodał szef MSZ.

Prowadząca zapytała na to, czy to oznacza, że badania będą bardziej rozbudowane niż zwykły wybór jednej z odpowiedzi z nazwiskiem. - Tak rozumiem, bo chcemy podjąć racjonalną decyzję o tym, kto ma najlepszą szansę wygrania z kandydatem PiS-u - przekazał Sikorski.

Na pytanie o to, kiedy będą znane wyniki tych badań, Sikorski przekazał z kolei, że "wszyscy wiemy, że premier Donald Tusk ogłosił, że nasza konwencja odbędzie się 7 grudnia, więc do tego czasu musimy mieć wyniki".

Szef MSZ dopytywany o to, czy Donald Tusk jednoosobowo podejmie tę decyzję, odparł: - Nie sądzę, ale jest szefem partii, odpowiada za całość, więc oczywiście on będzie miał najwięcej do powiedzenia.