Sikorski kontra Czarnkiek. "Taki standard intelektualisty pisowskiego"

Szef MSZ odniósł się do słów Andrzeja Dudy, który wcześniej na antenie Radia Zet stwierdził, że nie popierałby kandydatury Sikorskiego, bo "można mieć wątpliwości co do jego kompetencji". - Chciałbym podziękować panu prezydentowi, bo gdyby mnie pochwalił, to miałbym pocałunek śmierci - powiedział Sikorski.