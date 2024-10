Prezydent o prowadzeniu "wojenki": Liczę, że rząd zostanie rozliczony

- Ambasadorzy wykonali polecenie ministra spraw zagranicznych, opuścili placówki i wrócili do kraju. Mieliście państwo potem sytuację w Nigerii, że nie było komu ratować polskich studentów, ponieważ pani ambasador została zmuszona do powrotu do kraju. Nie mogła tej sprawy załatwić, nie mogła pomóc polskim studentom, ponieważ została wycofana do Polski, dlatego że pan premier Tusk z ministrem spraw zagranicznych zdecydowali, że będą prowadzili wojenkę z prezydentem w ten sposób - mówił Duda.