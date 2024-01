Sienkiewicz nie wstał do hymnu. Ekspert wyjaśnia jego zachowanie

- Ma nerwy, wytrzymuje to, pokazał jako jedyny ostentacyjnie, co o tym myśli - tłumaczy w programie '"Newsroom" Wirtualnej Polski dr Mirosław Oczkoś zachowanie Bartłomieja Sienkiewicza, który nie wstał do hymnu w Sejmie. Podkreślił również, że minister kultury jest cały czas w ogniu krytyki. - Podjął taką decyzję pod wpływem impulsu i musi się z tym zmierzyć, bo rzeczywiście hymn Polski, cokolwiek by się nie działo, śpiewa na stadionie czy przed telewizorem, trzeba wstać - dodał gość Pawła Pawłowskiego.