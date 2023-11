Siedział samotnie. Nikt nie przyszedł na spotkanie z Morawieckim

Premier Mateusz Morawiecki zaprosił szefów Lewicy, PSL, Polski 2050 i Konfederacji na spotkanie w sprawie utworzenia nowego rządu. W wysłanym liście napisał, że w związku z desygnowaniem go na premiera i powierzeniem misji utworzenia rządu, zaprasza do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. "Celem spotkania jest budowanie Koalicji Polskich Spraw, mającej kluczowe znaczenie dla skutecznej realizacji obietnic złożonych Polakom" - wyjaśnił. Do wyboru pozostawił jeden z terminów: czwartek 23 listopada w przedziale między godz. 9 a 14 lub piątek 24 listopada w przedziale między 10 a 15.