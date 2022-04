Siedmioletni Makar dziękuje "zbawicielom" z Rosji. Nie bał się zagłuszających go wybuchów

<a href="https://wiadomosci.wp.pl/wojna-w-ukrainie-litera-z-znika-z-rosyjskiego-sprzetu-sztab-ostrzega-przed-prowokacja-relacja-na-zywo-6759362006334080a">Relacja z wojny w Ukrainie na żywo przez całą dobę. W Wirtualnej Polsce.</a>

- Jestem Makar. Kończę dziś 7 lat. To jest mój dom - Chłopczyk ze zrujnowanego Mariupola, na krótkim nagraniu wideo pokazuje swój zniszczony dom. - Dziękuję za to "zbawicielom z Rosji". Za wszystko, co teraz widzicie - dodaje siedmiolatek.