Dowódca komandosów z Mariupola napisał list do papieża. "Tak wygląda piekło na ziemi"

- Wasza Świątobliwość, Papieżu Franciszku! Nie jestem katolikiem, jestem prawosławnym. Wierzę w Boga i wiem, że światło zawsze zwycięża ciemność. Nie widziałem twoich apeli do świata i nie przeczytałem wszystkich twoich ostatnich wypowiedzi, walczę od ponad 50 dni w całkowitym okrążeniu i jedyne na co mam czas to zacięta walka o każdy metr wrogiego miasta - pisze na początku listu major Wołyna.