Siatka rosyjskich dywersantów rozbita. "Cyberwojna trwa i to od lat"

W poniedziałek wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że dzięki współpracy służb udało się rozbić grupę dywersantów w Polsce. - Białoruskie i rosyjskie służby miały określony cel - wyłudzić informacje, doprowadzić do szantaży indywidualnych i instytucjonalnych i prowadzić de facto cyberwojnę - przekazał. W programie "Newsroom" WP płk Maciej Matysiak, były zastępca szefa służby kontrwywiadu wojskowego ocenił, że cyberwojna między Polską i Rosją "trwa i to od wielu lat". - Ja stawiam tezę, że kroczące i coraz bardziej rozwinięte działania rosyjskie toczą się bez żadnych zahamowań od około 15 lat, od roku 2010/11 - stwierdził gość programu. Tłumaczył, że tak się dzieje, ponieważ mamy coraz więcej narzędzi sieciowych i one dają nam łatwiejszy dostęp. - Dziś nie musimy się przemieścić fizycznie do jakiegoś biura, urzędu, żeby mieć dostęp. Skoro takie narzędzia są dostępne dla każdego obywatela, to znaczy, że nieprzyjazna nam służba specjalna także te narzędzia ma - wyjaśnił płk Matysiak.