SG stawia ultimatum. Grożą zamknięciem przejścia kolejowego

O sprawie poinformował w mediach społecznościowych wiceszef MSWiA Błażej Poboży. Do swojego wpisu dołączył pismo zaadresowane do przewodniczącego Państwowego Komitetu Granicznego Republiki Białorusi. Dokument został wysłany przez szefa SG gen. dyw. Tomasza Pragę. Wyraził on zaniepokojenie strony polskiej ostatnimi wydarzeniami, do jakich doszło w pobliżu przejścia granicznego w Kuźnicy.