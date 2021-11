Kryzys na granicy. Szef niemieckiego MSW: "Stoimy w pełni po stronie Polski"

- Stoimy w pełni po stronie Polski. To, co robi Polska w chwili tego kryzysu, jest słuszne. Nielegalna migracja jest organizowana w perfidny sposób przez Białoruś. Z pewnym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że jest to wspierane przez Rosję. (…) To, co Polska robi chroniąc granicy wschodniej, robi dla całej Unii Europejskiej (...). Chciałbym za to podziękować - wskazał Horst Seehofer.