Setki Ukraińców próbowały nielegalnie przejść do Polski. Kim są desperaci?

W 2023 roku zjawisko to niemal nie występowało, jednak w raporcie za 2024 rok polska straż graniczna informuje o zatrzymanych kilkuset Ukraińcach , którzy podjęli próbę nielegalnego przekroczenia granicy do Polski. Przypomnijmy, że ruch osobowy pomiędzy Polską a Ukrainą odbywa się na zasadach bezwizowych. W 2024 r. liczba przekroczeń granicy z Ukrainą w kierunku Polski wyniosła 8,5 mln osób. Podobna liczba osób była też w drugą stronę.

Prof. Boćkowski zwraca uwagę, że armia rosyjska odnosi postępy na froncie we wschodniej części Ukrainy. - Nawet jeżeli Rosjanie ponoszą straty pięć do jednego, to z perspektywy ukraińskiego żołnierza, nikt nie chce być w okopach w tej grupie, która poświęca się odpierając szturmy. Zjawisko ucieczek do Polski, także dezerterów, będzie się nasilać. Na Ukrainie rośnie krytyka i niezadowolenie z dowodzenia na froncie - podsumowuje prof. Boćkowski.