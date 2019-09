Setki milionów na katolickie uczelnie. Tak resort Gowina dotuje wyższe szkoły

Setki milionów złotych dostają katolickie uczelnie z budżetu ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego – ustaliła Wirtualna Polska. Wśród nich są uczelnie, które promują osobę wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Rekordową kwotę otrzymał w 2018 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski - 181 mln zł.

Projekt opierał się na cyklu dziesięciu konferencji, a wykładowcami byli m.in. wicepremier Jarosław Gowin, b. wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk,. Gertruda Uścińska – prezes ZUS, ks. prof. Piotr Mazurkiewicz z Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW i minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, na co dzień należąca do „Porozumienia” partii Gowina.

KUL dostał najwięcej

Rekordowa subwencja w 2019 roku

- Od 1 stycznia br. obowiązują nowe zasady finansowania uczelni – dotacje zastępujemy subwencjami. To nie jest różnica pojęć, a różnica filozofii, dlatego że uczelnia sama decyduje o tym, w jaki sposób te środki wykorzystywać. Wcześniej uczelnie dostawały dotacje, tzn. ktoś tutaj w ministerstwie wymyślał, definiował cele, które miała realizować dana uczelnia i przeznaczał na to określone środki. Teraz kierujemy się filozofią zaufania do uczelni – mówił agencji Newseria Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że to właśnie za rządów PiS przekazano ok. 164 mln zł z ministerstw na projekty, za którymi stoi dyrektor Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk. Zarówno do Fundacji Lux Veritatis jak i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Według posłów opozycji, to spłacanie długu za poparcie toruńskiego duchownego.