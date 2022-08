"Serce Hitlera biło dla Finów". Ujawniono tajne dokumenty z czasów II wojny

- Po zimie 1939-40 Hitler nie przepuścił ani jednej okazji, by pochwalić fińską armię. Wcześniej, w latach 30., kanclerz nie interesował się zbytnio Finlandią. Innymi słowy, nie była to miłość do niebieskich oczu Finów, ale konkretnie do ich militarnych osiągnięć - podkreśla doktor nauk politycznych Markku Jokisipilä.