Serbski wicepremier po zamachu na Trumpa. "To nie może być przypadek"

Wicepremier Vulin ocenił, że "pod naciskiem mediów zbyt często próbuje się zmusić polityków do wyrzeczenia się ochrony, by być jeszcze łatwiejszym celem". Polityk przypomniał, że w ostatnich tygodniach doszło do zamachu na premiera Słowacji Roberta Ficę oraz katastrofy lotniczej prezydenta Iranu Ebrahima Raisiego, "z których wszyscy opowiadają się lub opowiadali za innym porządkiem międzynarodowym i pokojem na Ukrainie".