Serbia zaprzecza, że zgodziła się na dostawy broni dla Ukrainy

W dokumencie zatytułowanym "Europa. Odpowiedź na obecny konflikt rosyjsko-ukraiński" znalazł się opis stanowiska 38 europejskich rządów w sprawie pomocy wojskowej dla Ukrainy. Według tej publikacji, którą podchwyciły światowe media, wśród krajów, które zobowiązały się do zapewnienia szkoleń ukraińskim żołnierzom oraz do przekazania, teraz lub w przyszłości potrzebnego do walki uzbrojenia, znalazła się Serbia.