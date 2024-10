Sensacyjny scenariusz w Trzeciej Drodze. "Byłby dobrym kandydatem"

Kilka dni temu poseł ludowców przekazywał, że najprawdopodobniej to "marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia będzie naszym kandydatem na prezydenta i będziemy go popierali, bo tak się umówiliśmy". - Ale myślę, że po wyborach prezydenckich będziemy musieli oswajać się z myślą, że jednak dalej idziemy sami, że już nie będzie Polski 2050, tylko Polska 2027. Obawiam się, że to będzie projekt, który się już wtedy skończy - przekazał wówczas.