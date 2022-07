Sensacja na Śląsku. Średniowieczne odkrycia w Cieszynie

W czasie renowacji Rynku w Cieszynie okazało się, że miejsce to skrywa w sobie całkiem sporo artefaktów sprzed setek lat. Tym razem archeolodzy dokopali się do najstarszej warstwy użytkowej podłoża, czyli do średniowiecznego bruku. Gdy czyścili poszczególne kamienie, znaleźli jeszcze wiele innych cennych historycznie okazów. Poinformowało o nich Muzeum Śląska Cieszyńskiego.