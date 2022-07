Niesamowite odkrycie w Egipcie. Pokazali, co było w grobowcu

Zewnętrzny sarkofag jest wykonany z dwóch dużych płyt białego wapienia, jak głosi oświadczenie ministerstwa, podczas gdy wewnętrzna trumna jest wykonana z bazaltowej skały i ma kształt ludzkiego ciała. W górnej części bazaltowego sarkofagu wyryto fragmenty 72. rozdziału egipskiej Księgi Umarłych. Teksty przedstawiają zmartwychwstanie zmarłego i jego podróż w zaświaty. Bazaltowy sarkofag ma 2,30 m długości i 1,98 m szerokości. Sarkofag nie zawierał mumii, co doprowadziło badaczy do wniosku, że splądrowanie grobowca nastąpiło około IV lub V wieku. Według oświadczenia ministerstwa górna część bazaltowego sarkofagu została zmiażdżona, sugerując, że to właśnie tam wtargnęli rabusie.