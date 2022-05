Sensacja na placu budowy pod Bydgoszczą. Przypadkowe odkrycie sprzed 2 tys. lat

Ludzie należący do kultury pomorskiej sprzed 2 tys. lat palili zmarłego na stosie, a jego szczątki umieszczali następnie w urnie. Ją z kolei wkładali do dołu, którego dno było wyłożone wcześniej kamieniami. Urnę przykrywali misą lub glinianym krążkiem, a całość jeszcze zabezpieczali dużym naczyniem, tzw. kloszem. Średnica wspomnianego klosza miała ok. 60 cm. Misa, która przykrywała urnę, zdaniem archeologów pochodzi z okresu między IV a II w. p.n.e.