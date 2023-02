Sensacja archeologiczna w Kamieniu Pomorskim. Badacze poruszeni

Fragment papieskiej bulli odnaleziony w Kamieniu Pomorskim. Podczas prac ziemnych przy ul. Wilków Morskich Mariusz Polewczyński i Jacek Ukowski, członkowie Stowarzyszenia im. Św. Korduli natrafili na fragment średniowiecznej ołowianej bulli papieża Innocentego. Zdjęcia z tego wydarzenia udostępniło Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej na Facebooku. Co ciekawe połowę bulli znaleziono ok. 4 metrów od budynku po byłym browarze Voerkeliusów. Prawdopodobnie ziemia, w której odkryto zabytek została nawieziona z innego miejsca. Na rewersie fragmentu zachował się wizerunek św. Piotra, z kolei na awersie kilka liter z imienia papieża. Nie jest to pierwsze takie odkrycie w Kamieniu Pomorskim. W 2022 r. dwie kobiety przypadkowo natrafiły na ołowianą bullę papieża Benedykta XIII. Tymczasem na terenie całego kraju znaleziono ich tylko kilkanaście. Dlatego też, tego typu odkrycia uchodzą za bardzo wyjątkowe i rzadkie znaleziska, które od dekad fascynują polskich badaczy.