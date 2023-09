Seniorka podsumowała wiceministra. Była do bólu szczera

W czwartym odcinku programu Wirtualnej Polski i Radia Zet "Gra o głosy" gościem był wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Padło pytanie od słuchacza o Pegasusa. - Polskie służby muszą korzystać z nowoczesnych narzędzi, jeśli chodzi o zwalczanie przestępczości. Z jakich obecnie korzystają, nie wiem, bo są to informacje niejawne - stwierdził gość programu. Podkreślił, że narzędzia te są pod kontrolą sądów. W programie pokazano także sondę wśród warszawiaków. Jeden z mieszkańców stolicy, zapytany o Sebastiana Kaletę, powiedział krótko: "Porządny człowiek". Jednak po chwili, jak skojarzył nazwisko z ministerstwem, odparł: "Fatalny człowiek, masakra". O zdanie na temat polityka zapytano także seniorkę. - Ja na niego głosowałam, ale on mało pokazuje się w telewizji - stwierdziła. Dodała, że właściwie nie wie, co zrobił dla Warszawy. - Nie widzę, żeby cokolwiek zrobił - skwitowała.

