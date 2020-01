WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze komisja wenecka + 2 Marek PękTomasz Grodzki oprac. Krystian Winogrodzki 53 min. temu Senatorowie o opinii Komisji Weneckiej. "Dyskusja będzie ciekawsza" vs. "polecenie na zamówienie" Komisja Wenecka opublikowała opinię ws. ustawy dyscyplinującej sędziów. Marszałek Senatu podziękował, że organ "poważnie podszedł do tego... Rozwiń Dzisiaj komisja Wenecka w trybie p … Rozwiń Transkrypcja: Dzisiaj komisja Wenecka w trybie pilnym Przesłała nam rap I Dziękujemy dziękujemy komis Zatorze Tak poważnie podeszła do do tego ważnego dla naszego Zagadnień W pierwszej kolejności Zgodnie z transparentność opowieści liśmy to na stronach na stronach Natomiast Najważniejsze jest dla mnie aby zapoznali się z tym w pierwszej kolejności Państwo senatorowie bo jak państwo wiecie po kilku Mniejszych szybszych ustawach które w tej chwili będą omówione Wznawiamy obrady na temat Sądowy Zwanych przez niektórych kagańcowe Do tego czasu Mam nadzieję że panie i panowie senatorowie będą mogli się Z raportem komisji weneckiej A to oznacza że dyskusja będzie jeszcze Bogaty I jeszcze Ciekawsza I pozwoli nam obiektywnie Finalne Ja mogę powiedzieć że jest to opinia k To jest opinia która ubezwłasnowolnia suwerenny parlament W przeprowadzaniu Reform W której materia Przeznaczona właśnie do realizacji przez parlament Skandaliczny Zakwestionowanie Trybunał Słynnego o którym mówił pan zmarł Skandaliczny jest również kategoryczny ton tej opinii Która Wręcz rekomenduje nam konkretne To nie jest opinia to jest tak naprawdę polecę Opinia powinna być wymarzonym dniu bilansowym Przedstawieniem stanu prawnego i stanu faktycznego Punkty widzenia polskiego prawa polskiego orzecznictwa orzecznictwa Trybunału Z przykrością stwierdzamy że to co żeś Sygnalizowanie i przypuszczali Czy nasza chociażby rozmowa Czworga senatorów prawa i Vaness Nie ma żadnego W żaden sposób nie są odzwierciedlone nasze tłumaczenia ponad godzinę Wyjaśnienie Jaki jest cel ustawy jakie są konkretne przepisy jakie są podstawy Mamy Takie głębokie wrażenie że ta opis że ta opinia Była napisana Zanim jeszcze przedstawiciele komisji weneckiej przyjechać Z nami tutaj Nie jest to poważny Nie jest to poważna rozmowa Prawników Jest to opi Polityczna na konkretne zamówienie polityczne Nie od świecie dla Ani polskiego stanu prawnego ani polskiego porządku To co innego Ani również tego Jak wyglądają systemy wymiaru sprawiedliwości Przede wszystkim ich kategoryczny charakter Jest nie do przyjęcia Ja przy po Wszystkim państwu że cały czas jesteśmy w trakcie Procesu legislacyjnego jest Jeszcze przed zakończeniem debaty na posiedzeniu plenarnym AZA Teoretycznie możliwe są przecież jeszcze Ustawy nad Sposób rozmowy z komisją wenecką która Działa to Charakterze prywatnym Bez formalnego zaproszenia zgoda Polskim Jest ciałem opinie Hymn Rady Europy Na taki