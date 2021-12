Senator PiS o podsłuchiwaniu Brejzy. Mówi o swoich wątpliwościach

- Jeżeli chodzi o komisję śledczą, to musi być do tego większość. W tej chwili wszystko wskazuje, że taka komisja nie powstanie. Nie sądzę, by ten temat zniknął z agendy publicznej. Zgodnie z tym, co jest napisane w Piśmie Świętym, nie ma nic zakrytego, co nie miałoby być odkryte - dodał.