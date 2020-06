Senator PiS Marek Pęk o Ziemowicie Gowinie. "Chęć zaistnienia. Duże zastrzeżenia co do formy"

Marek Pęk o Jarosławie Gowinie: jest sporo nerwów

Senator zasugerował również, że Tomasz Grodzki nie musi być marszałkiem Senatu do końca kadencji. - Będziemy robić wszystko, żeby zmienić układ sił. To naturalny mechanizm, jak utraci większość, która go wybrała. Jeśli wybory prezydenckie 2020 wygra Andrzej Duda, to wtedy może nastąpić przesilenie i pokażą się pęknięcia. To nie jest monolit - stwierdził.