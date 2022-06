Senator Karczewski radzi negocjować raty kredytów z bankiem. Podaje przykład

Karczewski zmienia zdanie: nie wiem, czy to był błąd

Interia postanowiła więc wyjaśnić u źródła opowiedzianą przez senatora PiS historię. - Nie znam szczegółów, nie mogę ujawniać nazwiska, ale to osoba bardzo znana. Nie mam żadnych podstaw, by jej nie wierzyć - stwierdził w rozmowie z portalem Interia Karczewski. - Była ta osoba w banku, nie zmieniała warunków umowy o kredyt, a po prostu tylko przeanalizowano całą historię i okazało się, że zmieniono. A czy zmieniono, bo to był błąd, nie wiem. Ale nie zawarli innych warunków umowy. Tyle mogę powiedzieć - mówi Interii Karczewski.