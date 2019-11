WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze stanisław piotrowicz + 2 sejmjan maria jackowski 2 godziny temu Senator Jackowski o kandydaturze Stanisława Piotrowicza do TK. "Nie ma przeciwwskazań" Senator Jan Maria Jackowski twierdzi, że Stanisław Piotrowicz, jak i Krystyna Pawłowicz ma kompetencje, uprawniające go do ubiegania się... Rozwiń Taniec na torze Czy Krystyna Czyli … Rozwiń Transkrypcja: Taniec na torze Czy Krystyna Czyli Stanisław To dobrze kandyda Na To są Kryteria Merytoryka Natomiast Oczywiście ich kandydatury będę Matik Wieluń Sejm Wieloletni działa I to są kandydatury które mają z jednej strony Nazwijmy to pozytywnych obserwatorów sceny politycznej Ale też trzeba sobie to jasne Innego Sceny politycznej i w W ten sposób trzeba na to patrzeć natomiast i pani profesor Krystyna Pani profesor chojna-duch która notabene Był Finansów Platforma Obywatelska To są też osoby z dużym dorobkiem naukowym Cenione z Specjalność Chojna-duch zakresie I bankowego A więc niewątpliwie tutaj Zastąpiło wzmocnienie takie powiedział Mary to Trybunału natomiast pan poseł Stanisław Piotr No jest to prawnikiem który też od lat Struktura Wymiaru sprawiedliwości I montaż ogromne doświadczenie prawnicze aczkolwiek Osobom Stopnie Także to też Ale jest z kolei Nie sądzi pan pani są chorzy że to są kontrowersyjne kandydat To pytanie proszę zadać Kierownictwo O ty kandydatura się dowiedziałem dzisiaj z Med Więc trudno mi w tym zakresie się wypowiadać sądzę że tam marszałek Terlecki Najlepiej by Jakie motywy Przesądziły że właśnie te kandydatów Mają być wskazane No wakujące Miejsca w Trybunale w bodajże to na początku grudnia wygasną Mandaty Dotychczasowych trzech członków Trybunału Te osoby gwarantują niezawisłość jakąś taką Bezstronność w Trybunale Konstytucyjnym mając taki rodowód typowo po No to zobaczymy w praniu No w Trybunale PiS tak ale w Trybunale zasiadał No napisz Sędzia ciem Który też pełnił był wtedy Sprawiedliwości z niniwą No to się zdarzało w przyszłości To nie jest tak że to jest po raz pierwszy w Trybunale Konstytucyjnym Sytuacja Natomiast trudno w tej chwili coś apriori zakłada czy coś przypuszczać No to Jak zostaną członkami Trybunału Konstytucyjnego I jak będą działali jako sędziowie Trybunału Pan podniósł rękę za tymi kandydatura mi Ja jestem senatorem więc jak wiadomo w senacie głosowań na ten temat nie ma Mama zdanie pana Jakby był pan posłem pani na to że to podobały by się panu te kandydatury podniósłby pan Ręka Nie jestem posłem więc ten dylemat przede mną jest No dobrze to w takim razie jeszcze zapytam się właśnie o te kandydat Nobo Stanisław Piotrowicz widzieliśmy Jakie był przewodniczącym Jak blokował między innymi dostęp do głosu posłów opozycji Już teraz mówią że to jest tragiczna kandydat I się tak zastanawiam czy chociażby z jego rodowodem czyli tego przeszłością o której się tak wiele mówi W czasach PRL No to jest godna osoba żeby zacząć w Trybunale Konstytucyjnym Będącym organem tak Jednym z najwyższych i bardzo reprezentacyjny Poseł Piotrowicz czy odgrywał ważną rolę Parlamencie 9 roku był wybiera Faktycznie to wybór Z 13 października Przegrał choć miał relatywnie niezłym No ale Frekwencja była i mandatu Także był weryfikowany w procedurze demokratycznej był normalny To zasłużył na to stanowisko Także tutaj Z punktu widzenia formalnego nie marzę Przycisk Żeby objął funkcję w trybu Zasłużona stanowiska Ja na ten temat się nie wypowiadam Każdy każdy z Obserwatorów sceny politycznej ma na ten temat