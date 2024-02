Senator do Przyłębskiej. "Jest o krok żeby zrobić wielki zakalec"

Na nowej okładce tygodnika "w Sieci" można zobaczyć Donalda Tuska oraz Adama Bodnara, jak to określił prowadzący Patrycjusz Wyżga "w niezbyt korzystnym fotomontażu", natomiast Krystyna Pawłowicz oraz Julia Przyłębska są już przedstawione zupełnie inaczej. W wypowiedzi Pawłowicz dla tygodnika możemy przeczytać "odrzucili oni (rządzący - przyp. red.) system demokratyczny, mamy dzisiaj do czynienia z buntem i rokoszem prawników". Gość programu "Tłit" Wirtualnej Polski, senator Krzysztof Kwiatkowski skomentował, że "obie firmują łamanie przepisów prawa oraz mają świadomość, że w TK zasiadają osoby, które nie powinny zasiadać". Powiedział również, że Julia Przyłębska nie jest już prezesem TK. - Oczekiwałbym takiej powagi od obu pań, a nie mówienie o rokoszu, zamachu - powiedział b. szef resortu sprawiedliwości. Na koniec b. szef NIK zwrócił się również do prezes TK. - Pani Julio, jest pani o krok, żeby zrobić jeden wielki zakalec. Jeszcze może się pani powstrzymać, jeszcze możecie się państwo w trybunale nie wygłupiać (…). Czasami mieć lepiej uczucie niedosytu niż przesytu po źle przygotowanej potrawie, która zalega później w żołądku - dodał.