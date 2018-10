Senat podjął decyzję ws. 12 listopada. Ustawa wróci do Sejmu

Senatorowie podjęli decyzję ws. ustawy dotyczącej ustanowienia dnia wolnego 12 listopada. Przyjęli ją, ale z poprawkami. To oznacza, że wróci do Sejmu.

Ustawę przyjęto z 3 poprawkami, co oznacza, że musi wrócić do Sejmu. Najbliższe posiedzenie niższej izby parlamentu odbędzie się 7-9 listopada. Marszałek Sejmu może również zwołać dodatkowe. Pewne jest, że jeśli ustawa z poprawkami zostanie przegłosowana, prezydent będzie miał bardzo mało czasu na jej podpisanie, tak by 12 listopada był dniem wolnym.