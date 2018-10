PiS chce większej liczby senatorów. Będzie projekt ws. zmiany w Konstytucji

- Za chwilę zostanie złożony projekt zmiany w Konstytucji, zmieniającej liczbę senatorów ze 100 do 102 – zapowiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski.



Marszałek Senatu dodał, że o zmiany apelowali uczestnicy tegorocznego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy. Miałby to być gest wobec Polonii, która "wiele zrobiła dla odzyskania niepodległości".

Stanisław Karczewski już wcześniej mówił o pomyśle wprowadzenia reprezentacji Polonii do Senatu, ale wtedy wskazywał na jeden mandat. Teraz Polacy głosujący w wyborach parlamentarnych za granicą otrzymują listy z okręgu warszawskiego.

