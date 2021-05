Senat opóźnia Fundusz Odbudowy? Minister PiS: to jest cyrk

Ratyfikacja ustawy o Zasobach Własnych UE, od której zależy Fundusz Odbudowy, od początku maja czeka na głosowanie w Senacie. Czy procedowanie ustawy może przyspieszyć? Wątpliwości nie ma wiceminister Waldemar Buda z PiS. - Rozmawiałem o tym z panem marszałkiem. Namawiałem go do tego, by podejść do tej sprawy inaczej. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że przyznaje on, iż nie powinniśmy się kłócić wokół tej sprawy, jednakże realia polityczne są takie, że i tu trzeba utrzeć nosa partii rządzącej - podkreślił polityk PiS w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Buda wyraził też oburzenie elementami, które Senat chce zawrzeć w ustawie ratyfikującej Fundusz Odbudowy. - My mamy preambułę. Dodatkowo szykowana jest jakaś opinia, która nie ma wiążącej mocy, a jednocześnie jest sprzeczna z obowiązującym prawem. Dla mnie to jest cyrk - podkreślił Waldemar Buda.

