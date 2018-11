Sellin: w mediach lewicowo-liberalnych patriotyzm utożsamiany jest z nacjonalizmem, a nacjonalizm z faszyzmem

Jarosław Sellin, wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzisiaj na antenie Polskiego Radia 24, rozmawiał m.in. na temat sytuacji medialnej w naszym kraju w kontekście obchodów tegorocznego Święta Niepodległości. „W Polsce doszło do niezdrowej sytuacji na gruncie medialnym” – powiedział Sellin.

„Dominacja mediów lewicowo-liberalnych w cywilizacji Zachodu nie jest zjawiskiem występującym tylko w Polsce. Powoduje to, chociażby w kontekście obchodów dnia 11 listopada , że w ich przekazie patriotyzm utożsamiany jest z nacjonalizmem, a nacjonalizm z faszyzmem. Ludzie pracujący w tych mediach mają tak poukładane w głowach. Zdrowy patriotyzm jest traktowany jak faszyzm” – mówił na antenie Polskiego Radia 24, Jarosław Sellin, wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„W Polsce doszło do niezdrowej sytuacji na gruncie medialnym. W pewnych segmentach dominuje kapitał niemiecki. To wyzwanie na przyszłość. Jesteśmy gotowi do jego podjęcia. Czekamy tylko na odpowiednią decyzję polityczną” – powiedział Sellin.