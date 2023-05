Seksskandal w szkole. Wychowawca z internatu oskarżony

- Szymon M. odpowie za to, że 5 grudnia 2022 roku w internacie stosując przemoc w postaci przetrzymywania ręką za klatkę piersiową i nadgarstek doprowadził uczennicę do poddania się innej czynności seksualnej poprzez dotykanie jej piersi - informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski. - Podejrzany został przesłuchany przez prokuratora. Nie przyznał się; złożył wyjaśnienia ale są one sprzeczne z ustalonym stanem faktycznym - dodał prokurator Brodowski.